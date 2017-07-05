أردوغان غاضب: فلتصحح ألمانيا هذا الخطأ!

انتقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بشدة قرار السلطات الألمانية بمنعه من إلقاء خطاب أمام أبناء الجالية التركية أثناء قمة العشرين في هامبورغ.

وفي مقابلة لصحيفة “دي تسايت” الأسبوعية الألمانية، نشرت مقتطفات منها اليوم الأربعاء، وصف أردوغان قرار برلين هذا بـ”الانتحاري”، مضيفا أن على ألمانيا أن “تصحح هذا الخطأ”.

وقبل يومين، أكدت الحكومة الألمانية أنها لن تقبل بأي ظهور مفاجئ للرئيس التركي رجب طيب أردوغان للحديث أمام تجمع لمواطنيه أمام إحدى القنصليات التابعة لبلاده بألمانيا.

ومن المنتظر وصول الرئيس التركي، يوم الجمعة القادم إلى ألمانيا بصفته مشاركا في قمة مجموعة العشرين “G20” يومي الجمعة والسبت القادمين.

يذكر أن الحكومة الألمانية رفضت أي ظهور عام للرئيس أردوغان أمام الجالية التركية في ألمانيا خلال فترة وجوده في ألمانيا.

وكان المتحدث باسم السفارة التركية لدى برلين رفيق سوجوك أوغلو قد صرح بعد ذلك في حوار مع صحيفة “راينيشه بوست” الألمانية بأن ظهور الرئيس التركي في قنصلية عامة تركية لا يحتاج لتصريح من الحكومة الاتحادية.