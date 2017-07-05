لجنة الإدارة أقرت معدلا إقتراح معادلة شهادة البكالوريا الدولية بالبكالوريا اللبنانية

عقدت لجنة الادارة والعدل اجتماعاً برئاسة النائب روبير غانم وحضور مقرر اللجنة النائب نوار الساحلي، والنواب: بهية الحريري، سمير الجسر، ايلي عون، غسان مخيبر، علي خريس، عماد الحوت، ونديم الجميل، المدير العام للتربية فادي يرق وميساء مراد ممثلين وزارة التربية والتعليم العالي، رشا الداعوق عن الانترناسيونال كولدج، ندى شاتيلا عن الجامعة الاميركية، وليدي معلوف عن مدرسة الحكمة.

وتابعت خلالها درس اقتراح قانون معادلة شهادة البكالوريا الدولية بالبكالوريا اللبنانية للتلامذة اللبنانيين، واطلعت اللجنة لهذه الغاية على الأسباب الموجبة وعلى تقرير لجنة التربية والتعليم العالي النيابية. ومن ناحية اخرى، اطلعت على بعض الدراسات المتعلقة بهذا الموضوع، والى شرح من مقدم الاقتراح، واستمعت الى رأي وزارة التربية والتعليم العالي التي ابدت موافقتها على الاقتراح المذكور بالاضافة الى بعض الجهات المختصة.

بعد المناقشة والتداول بين السادة اعضاء اللجنة، أقرت اللجنة الاقتراح المذكور بعدما أدخلت عليه بعض التعديلات التي تؤمن دور وزارة التربية وتعليم بعض المواد، منها اللغة العربية كلغة اولى ومادة التربية الوطنية والتنشئة المدنية وتاريخ لبنان”.