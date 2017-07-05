بالفيديو: روسيا تقصف مواقع لداعش بأحدث صواريخها في سوريا

دولياتالأربعاء 05 تموز 2017 بالفيديو: روسيا تقصف مواقع لداعش بأحدث صواريخها في سوريانقلت وكالات أنباء روسية عن وزارة الدفاع الروسية قولها إن قاذفاتها الاستراتيجية دمرت ثلاثة مستودعات ذخيرة ومركز قيادة لتنظيم “داعش” في محافظة حماة السورية، باستخدام صواريخ كروز المتقدمة المحمولة جوا. وأكدت وزارة الدفاع صواريخ “كروز” الاستراتيجية استخدمت في الهجوم من على مسافة نحو ألف كيلومتر، وهي الأحدث من نوع “كيه.أتش-101″، مشيرةً إلى أن مثل هذه الصواريخ يمكنها أن تصيب أهدافا على مسافة تصل إلى 4500 كيلومتر، ويمكنها أيضا أن تحمل رؤوسا نووية. بالفيديو .. غارات روسية على مواقع لداعش في عقيربات بريف حماة pic.twitter.com/4ZAmtE7iUH— قناة المنار (@almanarnews) July 5, 2017 كلمات مفتاحية:داعشروسياسورياالمصدر: وكالات