بالصور: تحضيرات لانتخابات نقابة المعلمين وخطة عمل للمرحلة المقبلة

في إطار التحضير لانتخابات نقابة المعلمين نهار الأحد ٩ تموز ٢٠١٧، التقى الأمين العام المساعد لشؤون المصالح في حزب القوات اللبنانية الدكتور غسان يارد ورئيس مصلحة المعلمين الاستاذ رمزي بطيش ولجنة المصلحة بحضور الاساتذة، مرشحي القوات اللبنانية الاستاذ رفيق فهد الاستاذة مايا مطر، الاستاذ ألان منير، التقوا في مبنى المصلحة مرشح التيار الوطني الحر الأستاذ رودولف عبود، وذلك للتداول في أبرز التحضيرات ليوم الإنتخاب ووضع خطة عمل للمرحلة المقبلة.