ترامب يبحث هاتفيا مع السيسي سبل وقف تمويل الإرهاب: للتوصل إلى حل مع قطر

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، دعا للتوصل إلى حل للأزمة مع قطر في اتصال هاتفي بالرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الأربعاء، وناقش معه أيضا التهديد الخاص بكوريا الشمالية. وتابع البيت الأبيض في بيان أن ترامب أكد مجددا على حاجة كل الدول “لوقف تمويل الإرهاب”.

وقالت الرئاسة المصرية في بيان، إن السيسي بحث مع ترمب “الموقف المصري الخليجي إزاء قطر”.

وأضافت “تم التشديد على ضرورة مواصلة جهود التصدي للإرهاب، ووقف تمويله، وتقويض الأساس الأيديولوجي للفكر الإرهابي”.

وتابع البيان “أكد الرئيس ترمب دعم الولايات المتحدة الكامل لمصر في حربها ضد الإرهاب”، مؤكدا “توافق رؤى الرئيسين حول سبل التعامل مع الأزمات الإقليمية الراهنة في منطقة الشرق الأوسط”.

على صعيد منفصل، قال البيت الأبيض إن ترمب ناقش أيضا مع السيسي التهديد النووي الذي تشكله كوريا الشمالية.