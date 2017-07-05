إنخفاض اضافي في الحرارة الخميس

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا الخميس غائما جزئيا مع انخفاض إضافي بدرجات الحرارة التي تقارب معدلاتها الموسمية. وجاء في النشرة الاتي:

-الحالة العامة: تنحسر تدريجيا الكتل الهوائية الحارة عن جبال لبنان ابتداء من اليوم ويبقى تأثيرها على الساحل والداخل حتى مساء يوم غد الاربعاء.

ملاحظة:الحرارة المحسوسة على الساحل (لا الفعلية التي تقاس بالظل) تقارب 38 درجة بسبب نسبة الرطوبة المرتفعة.

تحذير من خطر اندلاع الحرائق في المناطق الحرجية، ومن التعرض لأشعة الشمس المباشرة خاصة خلال فترة الظهيرة، كما نذكر بضرورة الاكثار من شرب المياه.

-الطقس غدا غائم جزئيا مع انخفاض إضافي بدرجات الحرارة التي تقارب معدلاتها الموسمية.

الجمعة:غائم جزئيا مع استمرار انخفاض درجات الحرارة على الجبال والداخل من دون تعديل يذكرعلى الساحل.

-الحرارة على الساحل من 23 الى 33 درجة، فوق الجبال من 21 الى 30 درجة، في الأرز من 18 الى 28 درجة، في الداخل من 19 الى 39 درجة.

-الرياح السطحية جنوبية غربية، سرعتها بين 10 و 30 كلم/س.

-الانقشاع متوسط.

-الرطوبة النسبية على الساحل بين 50 و 80%

-حال البحر متوسط ارتفاع الموج حرارة سطح الماء 29 درجة.

-ساعة شروق الشمس: 05:22 ساعة غروب الشمس: 19:53