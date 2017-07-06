العنيسي منع في قراره الظني في ملف الغوغل كاش المحاكمة عن يوسف وشبارو

اصدر قاضي التحقيق في بيروت فادي العنيسي قراره الظني في ملف “الغوغل كاش”، فمنع المحاكمة عن عبد المنعم يوسف وتوفيق شبارو وكابي سميرة واصحاب الشركات في “جرم استمداد الانترنت بصورة غير شرعية واختلاس المال العام، والاهمال في القيام بواجبات الوظيفة والتهرب من دفع الرسوم”.

وجاء في خلاصة القرار: “نقرر خلافا لمطالعة النيابة العامة المالية :

1 – منع المحاكمة عن المدعى عليهم توفيق احمد حيصو بصفته الشخصية وبصفته مفوضا بالتوقيع عن شركة “تي اتش غلوبل فيجن” ش.م.م. وروبير بولس صعب بصفته الشخصية وبصفته مفوضا بالتوقيع عن شركة “ليباتك” ش.م.م.م وايلي ابراهيم مطر بصفته الشخصية وبصفته مفوضا بالتوقيع عن شركة “سيبادرنت” ش.م.م ومحمد محمود البيطار بصفته الشخصية وبصفته مفوضا بالتوقيع عن شركة “بيطارنت” ش.م.م وسركيس اينخان جوهرجيان بصفته الشخصية وبصفته مفوضا بالتوقيع عن شركة “ريميني تيليكوم” ش.م.م. بجرائم المواد 1 من المرسوم الاشتراعي 156/83 المعدل و2 من القانون 623/97 و770 و359/219 من قانونالعقوباتمعطوفتين على المادة 210 من القانون عينه بالنسبة الى الشركات المدعى عليها لانتفاء اركانها القانونية في حقهم.

2 – منع المحاكمة عن المدعى عليهم: عبد المنعم بهيج يوسف وتوفيق كامل شبارو وكابي انطوان سميرة بالجرائم المنصوص والمعاقب عليها بمقتضى المادة 1 من المرسوم الاشتراعي 156/83 المعدل والمادة 2 من القانون 623/97 والمادتين 373 و770 عقوبات لانتفاء اركانها القانونية في حقهم.

3 – فض الاختام عن المعدات المضبوطة في محلة المزرعة – بربور في الطابق الحادي عشر من مبنى “ستار سنتر” العائد الى المدعى عليه توفيق حيصو واعادة تشغيل النقطة المذكورة فورا تحت اشراف هيئة “اوجيرو”.

4 – حفظ الرسوم والنفقات كافة”.