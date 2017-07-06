عناوين “المسيرة” ــ المخيمات السورية: حان وقت العودة ــ الشهيد درغام دعبول

المسيرةالخميس 06 تموز 2017 عناوين “المسيرة” ــ المخيمات السورية: حان وقت العودة ــ الشهيد درغام دعبولعناوين “المسيرة” – العدد 1618ـ المخيمات السورية: حان وقت العودةـ نحن هنا: ثلاثة عناوين تتحكّم بالانتخابات النيابيةـ د. بول سالم: قانون الانتخاب مدخل للتغيير السياسيهكذا سيتقاسم ترامب وبوتين سورياـ خارطة “القوات” للانتخابات النيابيةركائز الانتخابات وهيكلية متكاملةـ الصراع الأميركي الروسيفي سوريا بعد “داعش”خطوط حمر لإيران وإدارة ذاتية للمناطق المحررةـ مراكز التجميل في لبنان تخضع للتجميلبعد تكرار الحوادث: صحّحوا أوضاعكم قبل 16 آبـ الشهيد درغام دعبول:دخيلك يمّي ترضّي عليي رايح ع الجبهةـ القاع تحيي ذكرى شهدائهامطر: نتطلع لعهد جديد تسوده العدالة والأمن والاستقرارـ مجلة “نيوزويك” في تحقيق من القاع:شجاعة قرية مسيحية على خطوط مواجهة الجهاديين ـ 2500 تسلّموا بطاقات الانتسابفي “احتفال مصالحة معراب”جعجع: البطاقة لا تصنع مقاومًا لكن المقاومة معها تصنع حزبًا منظمًاـ المايسترو إحسان المنذر… نغمات ليست كالنغمات!هذه حكاياتي مع سيمون أسمر وماجدة وراغب ومع الفنـ من أدراج وقناطر دير القمر الى أدراج وقناطر مونتريالماريان صوان: قصتي ليست قصتيـ صيف لبنان ينبض على وقع المهرجاناتمن بيروت الى بيت الدين رحلة نحو الكمالـ “المسافر” اللبنانيمخرجه جال العالم وبطله يحلم بالسفرـ إميل رستم: جئتُ أبحث عن مغامرة جديدة مع الأنصارلاعب كرة القدم في لبنان «متسوّل» بينما لاعبو السلة مرتاحونـ آخر مشهد: من راقب الناس…للإشتراك في “المسيرة” Online: http://www.almassira.com/subscription/signup/indexfrom Australia: 0415311113 or:[email protected]كلمات مفتاحية:عناوين المسيرةالمصدر: المسيرة