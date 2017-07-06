خليل: ملف النازحين يفرض التواصل مع الحكومة السورية

كشف وزير المال علي حسن خليل ، أنه طلب من مجلس الوزراء تخصيص جلسة إستثنائية لبحث الوضعين المالي والإقتصادي، وقال: “شددنا على الإلتفاف حول الجيش وعدم السماح بخروق تؤثر على مسار عمله، وطالبنا بالتشدد أكثر في الاماكن التي تشهد تقصيراً من الأجهزة الأمنية وخصوصاً في بعلبك ـ الهرمل”.

وأكّد خليل لصحيفة “الجمهورية”، “وجوب مقاربة ملف النازحين من باب المصلحة الوطنية التي تفرض علينا التواصل مع الحكومة السورية ، ولا يجب ان يكون هناك قنوات مقطوعة بيننا وهذا الأمر لمصلحتنا قبل مصلحة الجانب السوري، خصوصاً انّ علاقات ديبلوماسية تربط البلدين، والسفير السوري معترف به ويقوم بزيارات رسمية. فالواقع يقول إننا نعاني أزمة كبيرة اسمها ملف النازحين ويجب البحث في كل السبل لمعالجتها”.