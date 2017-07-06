المحافظ خضر يتخذ اجراءات لمعالجة أزمة السير في بعلبك

ترأس محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر اجتماعا في مكتبه للبحث في حلول لأزمة السير في بعلبك ولا سيما عند دوار دورس ورأس العين والسوق القديم. حضر الاجتماع كل من رئيس بلدية بعلبك، رئيس بلدية دورس، رئيس اتحاد بلديات بعلبك، جمعية العمل البلدي، وآمر مفرزة سير بعلبك.

وقد تم الاتفاق على النقاط التالية وفق بيان للمجتمعين:

١- تقوم بلدية بعلبك بتخطيط الطرقات الداخلية، وتضع اللوحات الإرشادية على طرقات المدينة بشكل يوضح للسائق الأماكن المسموح فيها ركن السيارة.

٢- يسمح بركن السيارات في اتجاه واحد في الطرقات الرئيسية.

٣- على اصحاب المطاعم في متنزهات رأس العين تأمين المواقف لزبائنها أو تقديم خدمة ركن السيارة.

٤- تحرير دوار دورس، والاتفاق على استحداث موقف للفانات والسيارات العمومية والتاكسي بالقرب من الطريق العام.

٥- التنسيق مع نقابة الفانات والسائقين العموميين لمعالجة موقف الفانات.

وفي نهاية الاجتماع اتفق على ان تبقى الاجتماعات والمواكبة الميدانية مفتوحة ودائمة لاتمام ما اتفق عليه تسهيلا لحياة المواطن.