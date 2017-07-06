بلجيكا تلاحق مشبوهين… وتخشى اعتداء إرهابيا جديدا

أعلنت النيابة العامة في بلجيكا ان السلطات لا تزال تلاحق العديد من المشبوهين في قضايا الارهاب، وذلك غداة عملية توقيف في بلجيكا وشمال فرنسا وتخشى حصول اعتداء جديدا.

وقال متحدث باسم النيابة العامة :” نلاحق عدة مشتبه بهم في قضايا ارهاب. ونخشى ان يشعروا انهم محاصرين بعد عمليات المداهمة. وبالتالي نخشى رد الفعل نفسه في 22 اذار 2016 عندما شن انتحاريون هجوما مزدوجا في بروكسل مما أوقع 32 قتيلا بعد عثور الشرطة على أحد مخابئهم”.