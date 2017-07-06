بالصور: “Spinner” بـ 18 ألف دولار!

بعد انتشار لعبة سبينر الشهيرة في العالم مؤخرا، عمدت الكثير من الشركات، ومنها شركة كافيار المتخصصة بصناعة الإكسسوارات الفاخرة، إلى إنتاج نماذج مميزة من هذه اللعبة.

وإليكم أهم نماذج سبينر التي أنتجتها كافيار مؤخرا:

CaviarSpinnerTricolor:

يتميز هذا النموذج بتصميمه البسيط، حيث طلي معظم جسم اللعبة بالذهب ما عدا أطرافها الدائرية، التي تأتي بثلاثة ألوان مختلفة، والجزء المركزي من جسم اللعبة مزين باسم شركة كافيار وشعار الاتحاد الروسي.

CaviarSpinnerCarbon:

صنع هيكل هذه اللعبة من الزنك المطلي بطبقة من الكربون، تكسبه لونا أسود مميزا، ووفقا لخبراء الشركة فإن هذا النموذج مصمم للذكور، لأن الزنك له تأثيرات إيجابية على مستويات هرمون التستستيرون لديهم.

CaviarSpinnerDiamonds:

يتميز هذا النموذج بالأناقة والفخامة، فهيكله مطلي بالذهب ومرصع بعدد كبيرة من أحجار الألماس الصغيرة، ما يجعله قطعة مرغوبة لعشاق الراب والإكسسوارات الذهبية، ويصل سعر هذا النموذج إلى 18 ألف دولار تقريبا.

CaviarSpinnerFullGold:

أهم ما يميز هذا النموذج هو أن الشركة طرحت منه قطعة واحدة، هيكلها مطلي بنحو 100 غم من الذهب.