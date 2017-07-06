جلادو خامنئي يسوقون المعارضين من التعذيب إلى الإعدام

كشفت المعارضة الإيرانية، الخميس، أن النظام الإيراني أعدم في الأيام القليلة الماضية 10 أشخاص كانت الأجهزة الأمنية تعتقلهم في سجن بمدينة كرج شنقا.

وقال موقع منظمة مجاهدي خلق الإيرانية “أعدم جلادو خامنئي على الأقل 10سجناء جماعيا فجر اليوم الأربعاء في سجن جوهر دشت بمدينة كرج شنقا”.

ونشر أسماء بعض الضحايا، بينهم عباس يوسفي بور، الذي كان قد تعرض في وقت سابق للتعذيب من قبل الأمن “بأمر من الرئيس الداخلي للسجن”، وفق الموقع.

وتتهم المعارضة الإيرانية نظام ولي الفقيه بتنفيذ عمليات إعدام مستمرة ضد المعارضين، وذلك بعد إصدار أحكام بناء على اتهامات ملفقة.

يشار إلى أن متوسط حالات الإعدام عام 2015 بلغت أكثر من 3 أشخاص يوميا، إذ تم إعدام أكثر من 750 شخصا خلال الشهور الستة الأولى فقط.