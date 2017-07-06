ترامب يتوعد كوريا الشمالية برد “قاس جدا”

توعد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، كوريا الشمالية ببحث اتخاذ رد “قاس جدا” في أعقاب اختبار بيونغيانغ لصاروخ طويل المدى.

وقال ترامب “إنهم يتصرفون بطريقة خطرة جدا، جدا، وينبغي فعل شيء في هذا الصدد”.

لكنه عاد وخفف لهجة التعليق، قائلا “سننظر إلى ما سيحدث خلال الأسابيع والشهور المقبلة”.

وكانت كوريا الشمالية قد أجرت الثلاثاء اختبارا لصاروخ ذاتي الدفع عابر للقارات، قادر على ضرب ولاية ألاسكا في الولايات المتحدة.

ورغم القصر النسبي لرحلة الصاروخ، وتحطمه في البحر بعد ذلك، فإن الولايات المتحدة وصفت الاختبار بأنه تصعيد عسكري حاد.

وقال ترامب “نفكر في ردود قاسية جدا .. وهذا لا يعني أننا سنتبناها”.

وأضاف أن على البلدان الأخرى تحدي “سلوك (بيونغيانغ) السيء جدا”.

وكان ترامب يتحدث في العاصمة البولندية وارسو، في مؤتمر صحفي مع الرئيس البولندي أندجيه دودا.

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