بالفيديو – الرياشي: بتحويل نقابة المحررين إلى نقابة لكل الاعلاميين… أصبح للمحرر حصانة

أخبار حزبيةالخميس 06 تموز 2017 بالفيديو – الرياشي: بتحويل نقابة المحررين إلى نقابة لكل الاعلاميين… أصبح للمحرر حصانةأشار وزير الإعلام ملحم الرياشي إلى أنه “بتحويل نقابة المحررين إلى نقابة لكل الاعلاميين، مع الحفاظ على اسمها نقابة المحررين، يستطيع كل الإعلاميين إلى أي وسيلة إعلامية انتموا سواء أكانت مرئية أم مسموعة أم مقروءة أم رقمية أم حتى كانوا ملحقين إعلاميين في سفارات، الانضمام إلى النقابة التي ستضم كل أسرة الإعلام من دون استثناء، وستكون نقابة الحصانة للمحرر والإعلامي.وأضاف في حديث لـ”الجديد”، :كما ستكون نقابة تحديد سقوف التعاقد مع الإعلامي وسيتم إنشاء صندوق للتعاضد الصحي وآخر لتقاعد الاعلاميين”. الرياشي: نعمل على تحديث القوانين وضبط إيقاع ما يسمى الإساءات الاجتماعية كلمات مفتاحية:الرياشيالمصدر: فريق موقع القوات اللبنانية