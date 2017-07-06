بالفيديو – الرياشي: بتحويل نقابة المحررين إلى نقابة لكل الاعلاميين… أصبح للمحرر حصانة

أشار وزير الإعلام ملحم الرياشي إلى أنه “بتحويل نقابة المحررين إلى نقابة لكل الاعلاميين، مع الحفاظ على اسمها نقابة المحررين، يستطيع كل الإعلاميين إلى أي وسيلة إعلامية انتموا سواء أكانت مرئية أم مسموعة أم مقروءة أم رقمية أم حتى كانوا ملحقين إعلاميين في سفارات، الانضمام إلى النقابة التي ستضم كل أسرة الإعلام من دون استثناء، وستكون نقابة الحصانة للمحرر والإعلامي.

وأضاف في حديث لـ”الجديد”، :كما ستكون نقابة تحديد سقوف التعاقد مع الإعلامي وسيتم إنشاء صندوق للتعاضد الصحي وآخر لتقاعد الاعلاميين”.