كل شكر للجيش اللبناني… كرم: على المؤسسات الدولية ان تتحمل مسؤولياتها تجاه النازحين

أكد عضو كتلة “القوات اللبنانية” النائب فادي كرم أنه يجب على المؤسسات الدولية ان تتحمل مسؤولياتها تجاه النازحين.

كرم وفي حديث عبر “صوت لبنان – الضبية”، اشار الى انه على صعيد الموضوع الامني والعسكري يقوم الجيش اللبناني والقوى الامنية بواجباتهما على اكمل وجه، وقد ساهم ذلك بحماية لبنان من الدم ومن التفجيرات الارهابية.

واردف: “الحقيقة لا بد من توجيه كل شكر للجيش اللبناني ولجميع القوى السياسية الداعمة له لأنه يجنب لبنان الخطر”.

وعن المعلومات عن توكيل اللواء عباس ابراهيم التواصل مع الحكومة السورية بدلاً من الحكومة اللبنانية، ختم: ” ننتظر الحكومة لتوضح ما المهمة التي تريد ان توكلها الى اللواء ابراهيم في ما يخص النازحين”.