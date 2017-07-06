وقالت الشرطة، الخميس، إن الحمض النووي للإصبع المبتور، وصاحبه رجل، لم يتطابق مع أي شخص مفقود أو أي بلاغ بوقوع جريمة خلال تلك الفترة، وإنه لم يعد لديها أي مفتاح لحل هذا اللغز.

وعثر كلب على الإصبع قرب فناء متجر في لندن عام 2010.

وقال المحقق توم بون “استنفدنا كل خيوط البحث ولم نعثر على صاحب الإصبع، ولم نعرف كيف جرى بتره من الأساس. إنه الغموض التام”.

وأضاف “نحن الآن نناشد الجمهور لمساعدتنا في حل القضية”.