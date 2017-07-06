بالفيديو: جورج كرم يتعرّض للضرب من ممرضه في كندا!

وجّه عامل رعاية شخصية (ممرض) 11 لكمة إلى وجه مريض عجوز (89 عاما)، غير قادر على الحركة واللفظ، ولم يُكشف أمره إلا بعد انتشار شريط فيديو له، يُثبت فعلته.

وفي التفاصيل، أنه بعد تزايد قلق الأسرة إزاء عدد الإصابات غير المبررة التي تعرّض لها جورج كرم منذ انتقاله إلى مقر إقامته قبل عامين، قرر حفيده دانييل نصرالله تثبيت كاميراعالية الوضوح في غرفة جده، لمحاولة معرفة ما يجري.

ولكن عندما استعرض اللقطات، شعر بالصدمة لرؤية جده يتعرض للهجوم.

وألقي القبض على شياو، وهو العامل في دار الرعاية، واتهم بالاعتداء، بعدما دخل الى غرفة السيد كرم يوم 8 ايار لتغيير حفاضاته، ولكن المريض الذي يشار الى انه ليس بوعيه حاول منعه مرتين، ما استدعى أن يضربه 11 لكمة ليرغمه على تغيير الحفاض.