زعيتر: لبنان يحاول الاستفادة قدر الامكان من مرحلة الاستقرار السياسي

أكد وزير الزراعة غازي زعيتر أن “لبنان يحاول الاستفادة قدر الامكان من مرحلة الاستقرار السياسي الداخلي ليعيد توجيه البوصلة وفقا للاولويات.

وأضاف خلال القائه كلمة لبنان خلال مشاركته في الدورة الاربعين لمؤتمر منظمة الاغذية والزراعة للامم المتحدة (الفاو): ستتركز الجهود على تعزيز دور المرأة في الريف، واستقطاب الشباب الى القطاع الزراعي، والاستمرار في تطوير أنظمة الصحة النباتية والحيوانية وسلامة الغذاء، وتطوير نظام معلومات حول الزراعة والأغذية، وتحسين الادارة المستدامة للغابات والمياه، وهي مسائل تتلاءم وتحديات المرحلة المقبلة”.