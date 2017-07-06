تسلم من انطوانيت شاهين كتابها “جرمي البراءة”… حاصباني: إن كان للباطل جولة فللحق الف جولة

صدر عن المكتب الاعلامي لنائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة العامة غسّان حاصباني البيان الآتي:

إستقبل نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة العامة غسّان حاصباني سفيرة “حقوق الانسان” السيدة انطوانيت شاهين التي قدمت له كتابها “جرمي البراءة” الصادر عن “دار النهار” والذي يتحدث عن تجربة إعتقالها في زمن النظام الامني اللبناني – السوري والحكم عليها بالاعدام وتخفيضه الى السجن المؤبد قبل ان تخرج بحكم البراءة وما رافق هذه المرحلة من مواكبة دولية من منظمات حقوق الانسان لقضيتها. كما يعرض الكتاب لتجربتها كناشطة في حقوق الانسان تجوب العالم للحض على احترام كرامة الانسان ورفض العنف.

وقد ثمن حاصباني تجربة شاهين وتضحياتها مع رفاقها وكل ما تعرضت له “القوات اللبنانية” من حل وإضطهاد واعتقال للدكتور سمير جعجع، مشيرا الى ان هذه التجربة اكدت مرة جديدة انه إن كان للباطل جولة فللحق الف جولة. وشدد على ان صون هذه التضحيات ومنع تكرار الظلم بحق اي فريق في لبنان يتم عبر بناء دولة المؤسسات حيث تكون الكلمة الفصل للقانون، وهذا ما تسعى له “القوات” وهو يترجم عبر نهجها الحكومي اليوم.