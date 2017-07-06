“قوى الامن”: تدابير سير في الشويفات

صدر عن المديريـة العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقـات العامـة مـا يأتي:

“بمناسبة إفتتاح spot Mall في محلة الشويفات، حيث من المتوقع حضور عدد كبير من الشخصيات الرسمية والسياسية والمواطنين وذلك من الساعة 19:00 لغاية الساعة 22،00 من تاريخ 7/7/2017، مما سيؤدي الى زحمة سير في المحلة لذلك:

تطلب المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي من المواطنين عدم استخدام المسلك الممتد من الشويفات باتجاه خلدة، واستبداله بالطرقات الأخرى المؤدية الى الكوكودي او عبر الجسور فوق الضاحية الجنوبية حتى انفاق المطار، والطرقات الفرعية داخل دوحة عرمون. علماً أن هذه الأعمال لن تؤدّي إلى منع المرور.

يرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم، والتقيد بتوجيهات رجال قوى الامن الداخلي وإرشاداتهم، وبعلامات السير التوجيهية الموضوعة في المكان تسهيلاً لحركة المرور ومنعاً للازدحام”.