“قوى الامن”: تدابير سير في الضاحية

صدر عـن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة مـا يأتي:

“ستقوم إحدى الشركات المتعهدة بأعمال مسح وحفريات، على الطريق الممتد من مفرق الصالحاني باتجاه تقاطع بئر العبد – حارة حريك – البنك الفرنسي، وذلك اعتباراً من تاريخ 7/7/2017 لمدّة عشرين يوماً تقريباً، من الساعة 22.00 لغاية الساعة 5.00 من فجر اليوم التالي. سيتم منع المرور وتحويل السير عن الطريق المذكور.

يرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم، وعدم سلوك الطرقات المؤدّية إلى مكان الأشغال إلاّ في حالات الضرورة، والتقيّد بتوجيهات رجال قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم، وبعلامات السير الموضوعة في المكان تسهيلاً لحركة المرور ومنعاً للازدحام”.