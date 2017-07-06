روما ترحب بتخلي فيينا عن نيتها إرسال الجيش إلى الحدود لمنع تسلل المهاجرين من إيطاليا

رحبت الحكومة الإيطالية، الأربعاء، بتخلي النمسا عن نيتها المعلنة سابقا لنشر قوات إضافية في ممر برينير الحدودي بين البلدين في جبال الألب، بحجة منع تسلل المهاجرين من إيطاليا.

ونقلت وكالة “أنسا” الإيطالية عن مصدر مقرب من الحكومة قوله إن السلطات الإيطالية أشادت بتغيير فيينا نهجها فيما يتعلق بنيتها في إرسال قوات إضافية إلى الحدود مع ايطاليا.

وقال المصدر إن التعاون بين شرطة الدولتين يوتي ثماره الآنية استنادا إلى احترام كلا الطرفين للمعايير الأوروبية، وذلك دون وجود أي ضرورة لنشر عسكريين وآليات في المناطق الحدودية.

وأكدت الوكالة أن رئيس الوزراء الإيطالي باولو جنتيلونى أجرى صباح الأربعاء اتصالا هاتفيا مع المستشار النمساوي كريستيان كيرن، دون الكشف عن تفاصيل جديدة.

يذكر أن فيينا أعلنت الثلثائ عن تخطيطها لنشر 750 عنصرا إضافيا في ممر برينير لمنع تدفق موجة جديدة من المهاجرين من إيطاليا إلى أراضيها، غير أن المستشار كيرن أفاد اليوم في بيان أن بلاده لا تعتزم اتخاذ هذه الخطوة إلا في حالة طارئة.

جاء ذلك في وقت عادت فيه مسألة الهجرة غير الشرعية إلى المربع الأول في الأجندة الأوروبية، إذ أعلنت منظمة الهجرة الدولية أن عدد المهاجرين الذين دخلوا أراضي القارة العجوز عبر مياه البحر الأبيض المتوسط منذ بداية العام الجاري تجاوز 100 ألف مهاجر، استضافت إيطاليا 85% منهم.