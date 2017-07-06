ماتيس: واشنطن بصدد توسيع ردع بيونغ يانغ

أكد وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس، التزام الولايات المتحدة الثابت بالدفاع عن اليابان وضمان ردع كوريا الشمالية على نطاق أوسع، باستخدام كافة الوسائل المتوفرة لدى الجانب الأميركي.

وأكد ماتيس في مكالمة هاتفية مع نظيرته اليابانية تومومي إينادا، السعي إلى التنسيق الوثيق مع اليابان وكوريا الجنوبية، وتعزيز التعاون في مجال الدفاع. كما بحث الوزيران اطلاق كوريا الشمالية لصاروخ الثلثاء، واتفقا على أن هذا العمل “استفزاز غير مقبول يقوض الأمن والاستقرار بالمنطقة”.

يشار إلى أن بيونغ يانغ أعلنت مؤخرا أنها قامت بتجربة إطلاقصاروخ باليستيعابر للقارات الثلثاء 4 تموز الحالي، إلا أن وزارة الدفاع الروسية، ذكرت أن مسار الصاروخ الجديد الذي أطلقته بيونغ يانغ، وصل إلى ارتفاع نحو 535 كم وقطع مسافة 510 كم، ويتناسب مع مواصفات صاروخ باليستي متوسط المدى، وهو أمر يتنافى مع إعلان كوريا الشمالية عن اختبار صاروخ عابر للقارات.