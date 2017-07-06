اوغاسابيان: غياب المرأة عن القرار السياسي فيه خسارة لطاقة كبرى

أقامت نقابة محامي الشمال ندوة قانونية بعنوان “تحديات المرأة في القانون والمجتمع واقع ومرتجى”، في قاعة المؤتمرات الكبرى في النقابة، برعاية وزير الدولة لشؤون المرأة جان اوغاسابيان، وحضور النائب سمير الجسر، الوزيرة السابقة ريا الحسن، ممثل قائد الجيش العماد جوزاف عون العميد فؤاد مرعب، ممثل المدير العام لامن الدولة اللواء انطوان صليبا الرائد باسم طوط، نقيب المحامين في الشمال عبد الله الشامي والنقيبين السابقين حسن مرعب وفهد المقدم.

وأبدى اوغاسابيان فخره بوجوده في طرابلس، موضحا أنه ب”إيمان وعزم وثقة” سيختار مجددا وزارة المرأة، وقد تعرف على “لبنان وعلى المرأة اللبنانية على حقيقتها”، مؤكدا أنه “مؤمن بقضية المرأة اللبنانية”، آسفا أن “المجتمع اللبناني يغيب المرأة عن القرار السياسي ليخسر لبنان طاقة كبرى والمسألة ليست عرفا فالمرأة قادرة على ان تعطي طاقتها وحياة جديدة للتطوير، من هنا لبنان يخسر بعدم وجود المرأة في موقع القرار”.

وقال: “هناك دراسات تشير إلى أنه حيث توجد المرأة تزداد الإنتاجية، وهمنا اليوم أن ننشىء وزارة ثابتة، وقد اوصلنا فريق عمل وكل المؤسسات الدولية اليوم تتعاطى مع الوزارة ككيان موجود والوزارة ثابتة لا أحد يقدر على إلغائها”.

أضاف: “أنا مؤمن جدا بما أقوم به انطلاقا من ان المرأة طاقة، واذا تحدثنا في الميثاقية أليس هناك ميثاق بين المرأة والرجل؟ أما مسألة الكوتا فهي مسألة حياة لان هناك مجتمعات لا تؤمن بدور المرأة، فهل الرجل في السياسة يأتي بحسن سلوك والمرأة للبيت؟ ثمة من يقول بأن هناك توزيع مهام. لا شيء يميز بينهما والمحاسبة يجب أن تتم استنادا الى الطاقات والتفوق وبحسب الإنتاج. المرأة في لبنان يجب أن تدخل إلى القرار من باب الكوتا ثم نحاسب على أساس الإنتاجية، لاننا بالفعل نخسر أكثر من نصف طاقات لبنان”.

ورأى أن “عدم إقرار الكوتا للمرأة اللبنانية ليس نهاية الطريق”، معتبرا أن “انتخاب أي لائحة غير مختلطة هو خطأ كبير”، داعيا الى “الانتقال من مرحلة الاستجداء إلى مرحلة الفرض”.