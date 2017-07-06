رئيس بلدية كفرسلوان: ااتهامنا بهدم جسر اثري في البلدة ادعاءات غير صحيحة

نظم رئيس بلدية كفرسلوان بسام حاطوم جولة للاعلاميين على البلدة ردا على “ادعاءات وصلت الى وزارة البيئة عن هدم جسر اثري، للتأكد من عدم صحة هذه الادعاءات”، وقال: “فوجئنا بالامس عن وصول برقية خلال وجودنا في مركز البلدية من قبل قوى الامن الداخلي ان هناك شكوى مقامة على م. ح. وف.ح بالتنسيق والتعاون مع رئيس البلدية حول هدم جسر اثري، ونحن كنا واياكم هناك ورأيتم المكان بأم العين وهو عبارة عن مجرى مياه عادي وهي تسمى ساقية زهراء ويقوم احد المواطنين واسمه ب. ق بانشاء منزل له والارض هي ملكه وملك اقاربه، وهذا المجرى مقفل بسبب الاعشاب والنفايات وهو بحالة مزرية وروائح كريهة وطلب ان يقوم بتنظيف هذا المجرى خاصة وان هناك مدافن للعائلة بمحاذاة المجرى فقام على نفقته بتنظيفه لرفع الضرر عن منزله”.

اضاف: “في العام 1972 جرى تنفيذ مشروع الطريق الحالي وقاموا بالغاء الطرقات القديمة وكان هناك عبارة للمياه صغيرة هدمت وكانت الطريق فوقها وجرى توسيع الطرقات لذا لا يوجد مطلقا اي جسور اثرية ولا غيرها وهي مجرد ساقية، ولا ندري اين اخذ المدعون صورا لهذا الجسر وهي صور في مكان آخر وقد تكون في منطقة اخرى، وكذلك لا يوجد نقل او سرقة احجار كما يدعون”.

وتابع: “اما في ما يخص وضعية الرمول فلم يقم اي شخص لا من البلدية ولا من اهالي البلدة بانتاج ولا حفنة رمل رغم المهل التي كان اعطاها معالي وزير الداخلية يومي الاثنين والخميس وكانت ايام شتاء ولم يتسن لاحد ان يعمل رغم المهل والسماح، والآن في الصيف توقفت المهل وبعدها كان السماح للذين لديهم ستوك رمل ولم يحصل اي عمل او نقل رمول لا من الاملاك الخاصة ولا من مشاعات البلدة وهذا ايضا محض افتراء”.

واردف: “بالنسبة للشكوى التي وردت الى وزارة البيئة كنا نتمنى على معالي وزير البيئة الذي نجل ونحترم ان يسأل ولو سؤالا او استفسارا من البلدية عن هذا الموضوع وهي السلطة المحلية ولديها الجواب عن كل سؤال او اقله ان يرسل مندوبا من وزارة البيئة للاستفسار عن هذا الموضوع ماذا يحصل ويجري بكل هذه المراحل ونحن الى جانبه، ولدينا مشاريع كثيرة مستقبلية لوزارة البيئة ونحن ندعوه ونتمنى عليه زيارة هذه المنطقة هو شخصيا لنقوم سويا بجولة ميدانية، في حين اننا قدمنا له كتابا بقرار منذ فترة لاعادة استصلاح المرامل القديمة، لانه وبسبب تضارب صلاحيات وزارة البيئة وصلاحيات وزارة الداخلية فان العمل في البلدة مشلول شللا كاملا ولا احد يستطيع ان يقوم بأي عمل في كفرسلوان”.

وقال: “نحن لدينا اكثر من 400 بركة لتجميع المياه لاستخدامها بالموضوع الزراعي وكفرسلوان مشهورة بزراعتها واستصلاح اراض لم يعد احد يستطيع استصلاح ارض لان فيها صخور او رمال واذا قاموا باستصلاح ارض فيها صخور يقولون يسرقون الصخور واذا الارض فيها رمول يقولون يسرقون الرمال، علما ان هذه مقدرات لاهل البلدة لا احد ينكرها اكان في الاملاك الخاصة او العامة لان هناك منفعة عامة لكل اهل البلدة والمصلحة العامة ونحن لا نعمل بطرق غير قانونية ونحن قدمنا اوراقنا للوزارات المعنية وخاصة لوزارة البيئة وهي صريحة وواضحة، لدينا عقارات نريد استصلاحها، وناتج الاستصلاح يستفيد منه جميع الناس ويخلق فرص عمل وتستفيد منه البلدية لانماء البلدة”.

وعن الكسارات قال حاطوم: “ان هذا الملف هو بعهدة وزير الداخلية والوزير ايمن شقير للمراجعة فيه من اجل خلق الية عقود استصلاح بالكسارات للاجازة لهم في وزارة البيئة للحصول على تراخيص استصلاح اراضيهم واذا تم الامر نكون قد استفدنا كبلدية من الناتج لان البلدة بحاجة الى بنى تحتية ومشاريع انمائية”.