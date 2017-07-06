إحالة 3 سوريين الى القضاء لانتمائهم إلى تنظيمات إرهابية

أعلنت قيادة الجيش- مديرية التوجيه في بيان انه و”إلحاقاً لبياناتها السابقة، واستنادا لإشارة القضاء المختص، أحالت مديرية المخابرات 3 سوريين كانوا قد أوقفوا خلال عملية الدهم التي نفذتها قوى الجيش مؤخرا في منطقة عرسال، وقد اعترف الموقوفون بانتمائهم إلى التنظيمات الإرهابية في جرود المنطقة، ومشاركتهم في القتال إلى جانبها في معركة عرسال ضد وحدات الجيش اللبناني بتاريخ 2/8/2014.

كما أحالت مديرية المخابرات على المديرية العامة للأمن العام، 19 موقوفا سوريا لتجولهم على الأراضي اللبنانية بصورة غير قانونية”.