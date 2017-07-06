للانفتاح على كل الأطراف… خوري: التفاهمات بين “القوات” و”المردة” ضرورة

لفت مستشار رئيس حزب “القوات اللبنانية” ايلي خوري للعلاقات الخارجية، وهو شريك في لقاءات نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة غسان حاصباني لدارة النائب سليمان فرنجية في زغرتا، الى ان الحوار بين “القوات اللبنانية” وتيار “المردة” لم ينقطع منذ 3 سنوات بعد أن شكلت لجنة مخصصة لهذا الموضوع بهدف تقريب وجهات النظر وتلطيف الأجواء.

وفي حديث لبرنامج “المؤشر” عبر “صوت لبنان – الضبية”، أشار خوري الى ان “القوات” رأت ان الانفتاح على كل الأطراف ضرورة قبل الاستحقاق الرئاسي وتقوم بخلق نسيج من العلاقات الايجابية بين الأطراف، وأتت زيارة حاصباني لاستكمال هذا الملف، لافتاً الى انها لم تكن العنصر الوحيد الذي ضخّ الدم بين الطرفين، خصوصاً بعد الأجواء الممتازة التي سادت اللقاء بين رئيس الحزب سمير جعجع والنائب سليمان فرنجية في بعبدا.

وحول الانتخابات النيابية، رأى خوري ان العلاقة ثابتة مع آل معوّض وان التحالف مع فرنجية، إذا حصل، لن يزعزع هذه العلاقة، مشيراً الى انه سيكرر كلام جعجع وفرنجية عن هذا الملف: “من المبكر الحديث عن تحالفات بين “القوات” و”المردة”، ولكن التفاهمات وإزالة النقاط الخلافية بين الطرفين ضرورة”.