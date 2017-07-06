بالصور: لقاءات لسركيس مع الكوادر القواتية في باريس

زارت الأمينة العامة لحزب “القوات اللبنانية” الدكتورة شانتال ﺳﺮﻛﻴس باريس حيث عقدت لقاء مع القائم بالأعمال اللبناني في باريس غادي خوري في مقر السفارة اللبنانية بحضور رئيس مقاطعة أوروبا في “القوات” ايلي عبد الحي ومنسق فرنسا ايلي شلهوب.

ثم اجتمعت ﺳﺮﻛﻴس مع قسم من منسقي “القوات اللبنانية” في أوروبا، هنري خير، الياس ﺳﺮﻛﻴس، ايلي شلهوب وجو ابراهيم حيث تباحث الحاضرون في التحضيرات للانتخابات النيابية وتصويت المقيمين في الخارج.

وحضرت ﺳﺮﻛﻴس عشاء حاشداً من تنظيم منسقية “القوات اللبنانية” في فرنسا، مشددة على ضرورة تحضير الأوراق الثبوتية للبدء بعملية تسجيل المقيمين في الخارج تمهيداً لاقتراعهم في الانتخابات المقبلة.

والقى ايلي شلهوب، منسق فرنسا، كلمة رحّب فيها بالحضور وبالأمينة العامة للحزب واثنى على اهتمام “القوات” ورئيسها الدكتور سمير جعجع بشؤون الانتشار اللبناني.

وتخللت الزيارة مقابلة مع الإعلامي ميشال الكيك على شاشة France 24 ومقابلة إذاعية مع الإعلامية غابي لطيف على اذاعة Monte Carlo الدولية، تعرضان الأسبوع المقبل.