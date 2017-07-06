“ما في شي بيضيع عنا”.. قوى الأمن تعيد مبلغ 5900$ لصاحبه

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي انه “بتاريخ 24/4/2017 وأثناء قيام أحد رتباء فصيلة تفتيشات المطار في وحدة جهاز أمن السفارات والادارات والمؤسسات العامة بعملية الصيانة الدورية للآلة الكاشفة على المدخل الداخلي للمطار، عثر على مغلف ورقي عالقٍ في داخلها، يحتوي على مبلغ خمسة آلاف وتسعماية دولار أميركي مدون عليه اسم ورقم هاتف لشخص يدعى وضاح ع. أردني الجنسية.

قام قائد سرية المطار بالاتصال على الرقم الأردني، فأجاب الشخص المعني، وصرح بأنه كان مسافراً بتاريخ 24/4/2017 عبر مطار رفيق الحريري الدولي، حيث فقد المبلغ المذكور.

بعد التأكد من لائحة أسماء المسافرين في ذلك التاريخ تبيّن صحة أقواله.

بتاريخ 6/7/2017 حضر السيد علاء القواسمي بحوزته وكالة قانونية باستلام المبلغ، وقد تم تسليمه إياه بناء لإشارة القضاء المختص”.