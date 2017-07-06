قوى الأمن تنفي خبر مقتل سجين في رومية

بعد ان تداولت بعض المواقع الالكترونية وبعض مواقع التواصل الاجتماعي خبراً مفاده وفاة سجين طعناً في سجن رومية، أكدت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي شعبة العلاقات العامة في تغريدة عبر “تويتر” ان لا صحة لهذا الخبر وأن السجين المذكور موقوف في سجن بنت جبيل، ولم يتعرض للطعن.

لا صحة لما تداولته بعض مواقع التواصل حول وفاة السجين ب.ن. طعناً في سجن روميه. علماً أن السجين المذكور موقوف في سجن بنت جبيل، ولم يتعرض للطعن — قوى الامن الداخلي (@LebISF) July 6, 2017