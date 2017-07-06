محليات

قوى الأمن تنفي خبر مقتل سجين في رومية

بعد ان تداولت بعض المواقع الالكترونية وبعض مواقع التواصل الاجتماعي خبراً مفاده وفاة سجين طعناً في سجن رومية، أكدت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي شعبة العلاقات العامة في تغريدة عبر “تويتر” ان لا صحة لهذا الخبر وأن السجين المذكور موقوف في سجن بنت جبيل، ولم يتعرض للطعن.

 

 

 

 

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قوى الأمن
المصدر:
فريق موقع القوات اللبنانية

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