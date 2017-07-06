بالصور: الجامعة اللبنانية – الألمانية تخرج طلابها برعاية حاصباني

أقامت الجامعة اللبنانية الالمانية – LGU حفل تخرج طلابها لعام 2017 برعاية وحضور نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة غسّان حاصباني في مجمّع Edde Sands السياحي في جبيل.

حضر الإحتفال القائم بأعمال السفارة الألمانية في بيروت معالي الوزير المستشار كارستن ماير ويفهاوزن ونائبة رئيسة بعثة الإتحاد الأوروبي في لبنان السيدة جوليا دو بيولي وحشد من الشخصيات السياسية والدينية والإجتماعية والعسكريّة وعدد من النواب الحاليين والسابقين وممثلي الأحزاب والوزراء والنواب وكذلك رؤوساء البلديات والنقابات وممثلي القادة العسكريين والأمنيين والعمداء والقادة العسكريين ورؤوساء وممثلي النقابات والجمعيات الأهليّة الحاليين والسابقين وإعلاميين وصحافيين بالإضافة إلى رئيس وأعضاء مجلس أمناء الجامعة وأهالي الطلاب ونائبي الرئيس والعمداء والطاقم الاكاديمي والاداري في الجامعة.

بعد النشيدين الوطنيين اللبناني والألماني، بدأ الإحتفال بالوقوف دقيقة صمت عن روح مؤسس الجامعة الدكتور فوزي عضيمي. بعدها ألقى نائب الرئيس لشؤون التطوير الدكتور بيار الخوري كلمة الجامعة التي أشار فيها الى مميزات مؤسس الجامعة الدكتور فوزي عضيمي، وشدّد على إهتمام الجامعة بتخريج طلاّب جاهزين لدخول سوق العمل الشديد التنافس وذلك من خلال منحهم علم ومعرفة يتميّزان بالجودة العالية والتركيز على الشقين النظري والعملي.

ثمّ تحدّث رئيس مجلس أمناء الجامعة الدكتور إسكندر نجّار مستذكراً الدكتور فوزي عضيمي مثنياً على جهوده التي مكّنت الجامعة من فرض حضورها في الحقل الجامعي اللبناني بفضل سمعتها الجيّدة وإمكانية إيجاد طلابها فرص عمل فور تخرّجهم، فالجامعة صلة وصل بين الحياة الأكاديميّة والمهنية في زمن ارتفعت فيه نسبة البطالة. كما أشار إلى أنها تشكّل جسراً تربوياً وثقافياً بين لبنان وألمانيا. فقد أطلقت برنامج إجازة في تدريس اللغة الأمانية بالتعاون مع Goethe Institute . وإختتم محيياً الطلاب ومهنئاً الجامعة التي هي “منارة تربويّة تنشىء الفكر وتغذّي الروح وتصقل المواهب”.

أمّا القائم بالأعمال الألماني الوزير كارستن ماير ويفهاوزن، فوجّه تحيّة إلى الحضور والمتخريجين وهم على وشك دخول عالماً مليئاً بالتحديّات مشدّداً على ثقته بقدرتهم على النجاح بفضل المستوى الأكاديمي الرفيع الذي تتمتع به الجامعة مهنئاً جميع القيّمين عليها لجهودهم ومثابرتهم.

وبعد كلمة نائب رئيس الحكومة وزير الصحة غسان حاصباني، قدمت الجامعة ممثلة برئيس مجلس الأمناء الدكتور إسكندر نجار ورئيس الجمعية اللبنانية الألمانية للإنماء والثقافة، صاحبة الجامعة اللبنانية الألمانية الأستاذ كريستيان عضيمي درعاً تكريميّاً لدولة الوزير.

في الختام، تم تسليم الشهادات للمتخريجين قبل أن ينضم الجميع لحفل العشاء.