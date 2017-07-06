نجاحات وأرباح متتالية لشركة “ميدل إيست” في 2016

حققت شركة “ميدل إيست” للطيران في العام 2016 أرباحاً التشغيلية حوالى 83 مليون دولار والأرباح الصافية حوالى 94 مليون دولار كما تجاوزت الأموال الخاصة مستوى 800 مليون دولار مقابل عجز في قيمتها بلغ 44 مليون دولار في نهاية عام 1997 .

واللافت ان الشركة بدأت تحقق أرباحاً متتالية منذ العام 2002 حتى في أصعب الظروف الأمنية والسياسية التي مر بها لبنان والأزمة العالمية التي رافقت شركات الطيران وحتى ارتفاع أسعار النفط حتى صيف العام 2014 .