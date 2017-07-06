أسرار الصحف ليوم الخميس 6 تموز 2017

أسرار الآلهة – النهار

لم يتدخّل أي من رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة مع وزير المال لصرف المستحقّات الخاصة بشعبة المعلومات تجنّباً لصدام إضافي مع الرئيس برّي حالياً.

يؤكّد نائب عدم تحالفه مع نائب ينتمي إلى أحد الأحزاب لأن الأخير قرّر عدم الترشّح ولأن العلاقة شبه مقطوعة بين الرجلين إلّا في مناسبات اجتماعية.

بدأت لوائح انتخابات كسروان – جبيل تسرب عمداً لتحفيز مرشّحين على اتخاذ مواقف حاسمة في ترشّحهم وانضمامهم إلى تحالفات محددة.

التخوّف من ترشّح رؤساء بلديات إلى الانتخابات بدا في غير محلّه إذ لم يتقدّم أحد بترشّحه إلى الآن مع توقّع قيام رئيسي بلديتين بذلك فقط.

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يقال – المستقبل

إنّ الـــــوزير نهـــــاد المشنوق قوبل بتصفيق وزاري أمس لتنازله عن الحق بالكلام بعد إعلان الوزير طلال أرسلان أنّ التفــــــــــاوض مع النظام السوري حول عودة النازحين مسألة خلافية لا يجوز طرحها في مجلس الوزراء على الرغم من صداقته لرئيس النظام.

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أسرار الجمهورية

علّق أحد الرؤساء على تأخُّر الولايات المتحدة في تعيين مسؤول معني بالملف النفطي والخلاف بين لبنان وإسرائيل وقال: «يبدو أن الإدارة الجديدة «متلبننة» حالها حال وزارة المغتربين التي طارت».

قال وزير معروف عنه أنه مختصّ في الشأن الإنتخابي إن العقدة الأساس التي سيصطدم بها الجميع خلال تطبيق القانون الجديد هي كيفية إحتساب النتائج والأصوات التي ما زالت ملتبسة حتى الآن وغير واضحة.

يُهدِّد أحد النواب الجنوبيّين بتقديم إستقالته من الفريق الذي ينتمي إليه في حال لم يُرشِّحه للإنتخابات النيابية مجدداً.

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أسرار اللواء

غمز : استثنى تيار سياسي من افتتاح معمل كهربائي شوفي نواب كتلة نافذة من المنطقة مع مسؤولي الحزب الذي تدور في فلكه!

همس : رفض وزير معني الكلام حول تطورات اخيرة تتعلق ببلدة حدودية شرقية، وهي تثير اكثر من اتجاه لحملات معادية للاستقرار.

لغز : يطمح حزب شمالي، مذهبي، الى كسب مقعد نيابي، شغر بوفاة النائب الذي كان يشغله وينتمي الى كتلة مناوئة..