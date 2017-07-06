فرنسا ستوقف بيع المركبات التي تسير بالبنزين والديزل

أعلن وزير الطاقة الفرنسي نيكولا أولو اعتزام بلاده “وقف بيع المركبات التي تسير بالبنزين والديزل بحلول العام 2040″، جزءا من خطة طموحة لتحقيق أهدافها المرجوة من اتفاق باريس للمناخ.

واقر أولو بأن تحقيق الخطة الفرنسية سيكون صعباً، خصوصاً لمصنعي السيارات، إلا أنه قال إن “مصنعي السيارات في فرنسا مستعدون لهذا التحول”.

حلت الشركات الفرنسية لصناعة سيارات “بيجو” و”سيتروين” و”رينو” كأول وثاني وثالث شركة على لائحة الشركات المصنعة للسيارات الأقل إصدارا للكربون، بحسب وكالة البيئة الأوروبية.

ويعد أولو، وهو ناشط مخضرم في مجال البيئة، ضمن عدد من السياسيين الجدد الذين اختارهم الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون لشغل مناصب رفيعة في الحكومة الفرنسية.

أعلنت دول أوروبية عدة خططا للحد بشكل كبير من انبعاثات البنزين والديزل الملوثة على الطرق في صالح مركبات تسير بالكهرباء بشكل كامل أو المركبات الهجينة التي تعتمد على الوقود والكهرباء على حد سواء.

وتهدف ألمانيا إلى تسيير مليون سيارة كهربائية على طرقها بحلول العام 2020.

وفي العام 2016، مثلت السيارات الكهربائية والهجينة 3.6 في المئة من السيارات الجديدة المسجلة في غرب أوروبا.