واشنطن وباريس تدعوان لتشديد العقوبات على كوريا الشمالية وموسكو ترفض

أعلنت الولايات المتحدة، مدعومة من فرنسا، أنها ستعرض على مجلس الامن الدولي مشروع قرار لفرض عقوبات جديدة على كوريا الشمالية غداة إطلاقها اول صاروخ بالستي عابر للقارات، لكن روسيا حذرت من انها ترفض هذا المقترح.

وخلال اجتماع طارئ لمجلس الامن حول كوريا الشمالية قالت السفيرة الاميركية لدى الامم المتحدة نيكي هايلي “إن التجربة الصاروخية يوم الثلثاء “تشكل تصعيدا عسكريا واضحا وصريحا”، مضيفة انه “في الايام المقبلة سنعرض على مجلس الامن قرارا لرفع الرد الدولي بما يتناسب مع تصعيد كوريا الشمالية الجديد”.