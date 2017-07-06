هايلي: الولايات المتحدة مستعدة لإستخدام القوة العسكرية ضد كوريا الشمالية

أعلنت الولايات المتحدة خلال جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي، عن استعدادها لاستخدام جميع الوسائل المتوفرة لديها، بما في ذلك القوة العسكرية ، لضمان أمنها في وجه تهديدات كوريا الشمالية .

وقالت المندوبة الأميركية الدائمة لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي ، خلال مشاركتها في هذه الجلسة الطارئة، التي عقدت بدعوة من واشنطن ردا على إطلاق بيونغ يانغ صاروخا باليستيا عابرا للقارات: “إن إجراءات كوريا الشمالية التي زعزعت الإستقرار، تمثل تهديدا لجميع الأمم في المنطقة وخارجها، كما تعرقل كل الإمكانيات للتوصل إلى حل دبلوماسي”.

وأضافت: بلهجة متشددة: “إن الولايات المتحدة مستعدة لإستخدام كل ترسانة قدراتنا، بما في ذلك قواتنا العسكرية، للدفاع عن أنفسنا وحلفائنا”.

وتابعت المندوبة الأميركية بالقول: “سنستخدمها في حال تطلبت الضرورة”. وأردفت أن الوسيلة الأخرى تتمثل بالعقوبات الإقتصادية ضد كوريا الشمالية وشركائها، موضحة أن الولايات المتحدة ستمنع جميع الجهات التي تقيم علاقات تجارية مع بيونغ يانغ من الإتجار مع الجهات الأميركية.

وذكرت هايلي أن واشنطن ستعرض على مجلس الأمن خلال أيام قريبة، مشروع قرار جديد بشأن الإجراءات ضد كوريا الشمالية.