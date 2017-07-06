بالفيديو – المشنوق: ثورة ثورة!

دعا وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق للثورة إذا حصل إطلاق نار إبتهاجاً بنتائج الثانوية العامة، مطالباً بأن يرفع السياسيون يدهم عن القضاء.

ولفت إلى أن قوى الأمن تدور من الناقورة للنهر الكبير لتأتي بلوائح الأسماء ولم يمر في دقائق حتى تم الإفراج عن بعض مطلقي النار.