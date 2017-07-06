الانتساب إلى الناتو هدف رئيسي لأكرانيا وبوروشينكو يوقع على الوثيقة

وقع رئيس أوكرانيا بيترو بوروشينكو على قانون حول إدخال تغييرات في بعض القوانين الخاصة بنهج أوكرانيا السياسي الخارجي. وحددت الوثيقة الانتساب إلى الناتو كهدف رئيسي للسياسية الخارجية.

وهذا يعني العودة إلى مسار العمل من أجل الانضمام إلى الحلف. وذكر المكتب الصحفي للرئيس بوروشينكو أن أوكرانيا ستقوم من الآن فصاعد بتكثيف جهودها لتنفيذ الإصلاحات المطلوبة بهدف الوصول إلى معايير الناتو.

وجاء في بيان صدر عن المكتب أن إحدى أولويات المصلحة القومية لأوكرانيا باتت، وفقا للوثيقة، تحقيق التكامل في المجال الأمني الأطلسي الأوروبي والحصول على عضوية الحلف.

وكان البرلمان الأوكراني قد أكد يوم 8 يونيو عام 2017 على أن تعميق تعاون كييف مع الناتو بهدف الحصول على عضويته المنشودة بات أساس السياسة الخارجية الأوكرانية.

وتم وفقا للقانون الصادر بهذا الخصوص، إدخال تعديلات على بعض التشريعات الوطنية المتعلقة بالنهج السياسي الخارجي. وتتضمن الوثيقة إدخال تعديلات على قانون ” حول أسس السياستين الداخلية والخارجية الصادر في 1 تموز 2010 وكذلك على القانون الخاص ” بأسس الأمن القومي لأوكرانيا” الصادر في 19 حزيران عام 2003.

وذكرت الأنباء أن حلف الناتو أخذ بعين الاعتبار القرارات الصادرة عن البرلمان الأوكراني.