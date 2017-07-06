الحرائق تجتاح زامبيا.. والرئيس يطلب إعلان حالة الطوارىء في البلاد

طلب رئيس زامبيا إدغار لونغو مساء الأربعاء، إعلان حالة الطوارىء في البلاد بعد سلسلة من الحرائق الإجرامية دمر أحدها سوق لوزاكا، مشيرا الى ان الحرائق هدفها زعزعة إستقرار البلاد.

وقال لونغو في خطاب عبر التلفزيون: “ما من شك في ان من إقترفوا هذه الأعمال غير المسؤولة يريدون جعل البلاد خارج السيطرة”.

واضاف: “بوصفي رئيسا للأمة، من مسؤوليتي الرد بالشكل المناسب لمواجهة هذه الفوضى المخطط لها، لن اسمح بهذه الفوضى”، مشيرا الى “الفصل 31 من الدستور المتعلق بحالة الطوارىء”.

يشار إلى أن هذا القرار الذي يحتاج الى إحالة سريعة على البرلمان للتصديق عليه، يأتي بعد عدة اشهر من التوتر الشديد بين الحكومة والمعارضة التي تندد بالتوجه الإستبدادي للرئيس.