ملكة بريطانيا تضحك على “نكتة” ترودو!

استطاع رئيس وزراء كندا جاستن ترودو أن يضحك الملكة البريطانية اليزابيث الثانية في زيارته لها يوم الأربعاء في أدنبرة، هذا بعدما استطاع أن يظهر لهجته المحلية المقنعة وبعدما حصل على درجة دكتوراه فخرية من جامعة أدنبرة في رحلته إلى اسكتلندا هذا الأسبوع.

ومنحت جامعة أدنبرة الدرجة الفخرية للسياسي الليبرالي الكندي، تقديرا لالتزامه بالمساواة والتنوع.

وعندما التقى الملكة في قصر هوليرود بأدنبرة، فقد استطاع اقتلاع الابتسامة والضحك من اليزابيث الثانية وهو يقول لها: “لقد منحت الدكتوراه الفخرية من جامعة أدنبرة، وهذا ما سوف يرعب العديد من الأساتذة السابقين لي، الذين سوف يرون أنني أصبحت أحمل درجة الدكتوراه الآن.. بل إنها الفخرية”.

ونقلت وسائل إعلام بريطانية أن الملكة لم تتمالك نفسها من التفاعل مع هذه الطرفة من رئيس الوزراء الشاب الذي يبدو أن الملكة قد استلطفته.

وكان رئيس الوزراء يزور اسكتلندا في طريقه إلى قمة مجموعة العشرين فى هامبورغ الألمانية يومي 7 و8 تموز الحالي.

وهو ثاني رئيس وزراء كندي يحصل على شهادة فخرية من الجامعة نفسها، بعد السير ويلفريد لورييه في عام 1902.