الرياشي: مشروع تطوير نقابة محرري الصحافة اللبنانية اصبح واقعا

أكد وزير الاعلام ملحم الرياشي ان مشروع تطوير نقابة محرري الصحافة اللبنانية اصبح واقعا بعد اقرار مشروع قانون لتعديل قانون المطبوعات في ما يتعلق بإنشاء نقابة المحررين بالاجماع في مجلس الوزراء امس الاربعاء.

وشدد في برنامج “اجندا اليوم” عبر الـ”OTV” على ان نقابة المحررين صارت نقابة الاعلاميين جميعا لكن مع الابقاء على الاسم نفسه للحفاظ على عراقة هذا الموقع.

وكشف ان النقابة الجديدة ستؤمن حصانة للاعلاميين وتحدد الحد الادنى للتعاقد مع وسائل الاعلام بعيدا عن مبدأ الارخص والاغلى. كما ستؤمن صندوق تعاضد مهني وصحي وصندوق تقاعد يضمن للاعلامين نهاية خدمتهم في العمل الاعلامي.

ودعا الرياشي جميع الاعلاميين لتشكيل قوة ضغط لإقرار هذا القانون في المجلس النيابي ويمر بالاجماع كما حصل في مجلس الوزراء لما فيه مصلحتهم جميعا.

وكشف انه بعد عودته من مؤتمر وزراء الاعلام العرب الذي سيعقد في القاهرة الاسبوع المقبل سيتصل بنقابة الصحافة للتعاون على ان تضم كل اصحاب وسائل الاعلام.