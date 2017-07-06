الـUSAID تطلق الدورة الثالثة من “بلدي” لاستدراج طلبات مشاريع بلدية تلبي حاجات المجتمع اللبناني

أكد الرئيس التنفيذي لمؤسسة رينه معوض، ميشال معوض، انه من المستحيل تحقيق الإنماء الفعلي في لبنان الا في إطار لامركزي ومن المستحيل نجاح الانماء ان لم يقم على اشراك السلطات المحلية والبلديات لانها اكثر من يعرف حاجات مجتمعاتها. وشدد على ان الانماء لا يعني بالضرورة حجم أموال خيالي فالمشاريع التي نفذت على مساحة الخريطة اللبنانية أثبتت ان مشاريع متواضعة نسبياً بالمقارنة مع مئات ملايين الدولارات الرسمية التي تصرف من دون نتيجة تستطيع القيام بانماء فعلي وتغيير حقيقي في حياة المواطنين وفي واقع القرى والبلدات اللبنانية.

معوض شدد خلال اطلاق برنامج “بلدي” لبناء التحالفات للتقدّم والتنمية والإستثمار المحلّي والمموّل من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية USAIDعلى ان “هذا التعاون اثبت فعاليته بنجاح تام، وأكبر دليل هي الثمار التي لمسناها في اول مرحلتين من “بلدي”: 57 مشروعا من أقصى الشمال الى أقصى الجنوب، بالتعاون مع 130 بلدية تشاركت مع جمعيات أهلية محلية والقطاع الخاص في بلداتها، واستفاد منها بشكل مباشر اكثر من 100 ألف مواطن”. واوضح ان “برنامج “بلدي” أكد كذلك أن السلطات المحلية والبلديات هي الأساس للإنماء المحلي وهي القادرة على تحقيق ذلك حين يتم مواكبتها وتقديم القدرات لها”.

واشار معوض الى “إن الإنماء الحقيقي في لبنان، كما الحال في كل الدول، من المستحيل ان يتحقق الا في اطار لامركزي، ومن المستحيل ان ينجح اذ لم يقم على إشراك السلطات المحلية والبلديات التي هي اكثر من يعرف حاجات مجتمعاتها والمواطنين في مناطقها. باختصار، إن النموذج الذي قدمه مشروع “بلدي” للبنانيين هو النموذج الاكثر فعالية لتحقيق انماء حقيقي”.

ولفت الى ان “مشروع “بلدي” أثبت مجدداً كذلك انه حين نتحدث عن انماء حقيقي ليس من الضروري ان نتحدث عن مشاريع كبيرة أو حجم أموال خيالي. فالمشاريع التي نفذناها على مساحة الخريطة اللبنانية، وكانت بتمويل كريم من الـUSAID، أثبتت أن مشاريع متواضعة نسبيا (بالمقارنة مع مئات ملايين الدولارات الرسمية التي تمرّ من تحت ارجل اللبنانيين بلا نتيجة) تستطيع القيام بانماء فعلي وتغيير حقيقي في حياة المواطنين وفي واقع القرى والبلدات اللبنانية في عدد كبير من المناطق. هذا ما لمسناه ورأينا كم انه غيّر في حياة الناس وطوّر الدورة الاقتصادية من خلال كل مشروع نفذناه، في السياحة البيئية، الصناعات الزراعية، الطاقة البديلة، البنى التحتية للمزارعين، المشاريع الطبية، أو حتى في الحدائق العامة وتجهيز المساحات الخضراء”، مؤكداً انه “من خلال مشاريع كهذه نساهم بحماية كرامة الانسان وبتثبيت اللبناني بأرضه”.

ورأى معوض ان “بلدي” يشكل كذلك نموذجاً للعلاقة بين الشعوب، موجها الشكر “من القلب للـUSAID وللشعب الأميركي الصديق الذي يموّل هذا البرنامج عبر الـUSAID. واسمحوا لي ان اشكر كذلك كل البلديات والجمعيات الأهلية التي عملنا معها يدا بيد في المرحلتين الأولى والثانية من “بلدي”. وشدد على انه “بالتأكيد سنعمل بالحماس والاندفاع نفسه في المرحلة الثالثة التي نطلقها اليوم”، داعياً “كل البلديات لتقديم أفضل المشاريع لديهم كي يتمكنوا من الفوز وتحقيق تغيير اساسي في بلداتهم”.

من جهتها عبّرت مديرة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية في لبنان الدكتورة آن باترسون عن فخر الوكالة بالانجازات التي حققها برنامج “بلدي”، مشيرة الى ان لا زال هناك الكثير من العمل للقيام به اذ ان البلديات تعاني من التحديات على مستوى الموارد المالية والبشرية نظراً للطلب المرتفع على الخدمات لذلك قررت الوكالة تمويل دورة ثالثة من طلبات البلديات. وأملت باترسون ان تمكّن الانشطة الممولة، البلديات ومواطنيها من العمل سوية لسد الاحتياجات المحلية وتعزيز الروابط المجتمعية التي تحظى بأهمية بالغة في تذليل الصعوبات الاجتماعية والاقتصادية.