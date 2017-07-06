الحريري استقبل ريتشارد والمفتي الشعار

استقبل رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري الخميس في السراي الحكومي سفيرة الولايات المتحدة الاميركية في لبنان اليزابيت ريتشارد وتناول اللقاء البحث في الاوضاع العامة والمستجدات والعلاقات الثنائية والتحضير للزيارة التي سيقوم بها الرئيس الحريري الى واشنطن نهاية الشهر الحالي.

واستقبل الرئيس الحريري مفتي طرابلس والشمال مالك الشعار الذي قال بعد اللقاء: عرضنا اوضاع الشمال وطرابلس وخاصة ما له علاقة بالجهات الدينية، وتناولنا الاوضاع العامة الامنية والاجتماعية، كما نقلت الى دولته بعضاً من الاجابات التي كلفنا سابقا بالوقوف عندها وهي تخص مشاريع انمائية واقتصادية، ووعد الرئيس الحريري بتلبية ما طلبناه، ونأمل لدولته كل التوفيق وتقديم الخير الى لبنان عامة والى طرابلس بصورة خاصة.

كما استقبل الرئيس الحريري رئيس الجامعة الانطونية الاب جرمانوس جرمانوس وأمين سر العام للجامعة الاب جو ابو جودة في حضور المستشار داوود الصايغ.

بعد اللقاء قال الاب جرمانوس: هدف الزيارة هي لشكر الرئيس الحريري على رعايته وحضوره حفل تخرج طلاب الجامعة يوم السبت الماضي وإلقائه كلمة هامة في المناسبة.

كما التقى الرئيس الحريري مفتي عكار السابق اسامة الرفاعي.