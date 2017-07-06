سلسلة لقاءات للحريري في السراي

استقبل رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري في السراي الحكومي سفيرة الولايات المتحدة الاميركية اليزابيت ريتشارد، وتناول اللقاء الاوضاع العامة والمستجدات والعلاقات الثنائية والتحضير للزيارة التي سيقوم بها الرئيس الحريري لواشنطن نهاية الشهر الحالي.

الشعار

واستقبل الحريري مفتي طرابلس والشمال مالك الشعار الذي قال بعد اللقاء: “عرضنا أوضاع الشمال وطرابلس، وخصوصا ما له علاقة بالجهات الدينية، وتناولنا الاوضاع العامة الامنية والاجتماعية، ونقلت الى دولته بعضا من الاجابات التي كلفنا سابقا الوقوف عندها، وهي تخص مشاريع انمائية واقتصادية، ووعد الرئيس الحريري بتلبية ما طلبناه، ونأمل لدولته كل التوفيق وتقديم الخير الى لبنان عامة والى طرابلس بصورة خاصة”.

الجامعة الانطونية

واستقبل أيضا رئيس الجامعة الانطونية الاب جرمانوس جرمانوس وامين السر العام للجامعة الاب جو ابو جودة في حضور المستشار داود الصايغ.

بعد اللقاء قال جرمانوس: “هدف الزيارة شكر الرئيس الحريري على رعايته وحضوره حفل تخرج طلاب الجامعة يوم السبت الماضي وإلقائه كلمة مهمة في المناسبة”.

كذلك التقى مفتي عكار السابق اسامة الرفاعي.