الداخلية السعودية: مقتل رجل أمن وإصابة 6 إثر هجوم إرهابي في المسورة

أعلنت وزارة الداخلية السعودية، مساء الخميس، مقتل أحد عناصرها وإصابة 6 آخرين إثر هجوم إرهابي بمقذوف متفجر على دورية أمنية في حي المسورة بمحافظة القطيف. وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية، في بيان، إنه “عند الساعة العاشرة من صباح الخميس، تعرضت دورية أمن لاعتداء إرهابي أثناء أداء مهامها لحفظ الأمن، بحي المسورة بمحافظة القطيف، بواسطة مقذوف متفجر”. وأضاف المتحدث أن الهجوم أسفر عن “استشهاد العريف عبدالله تريكي التركي، وإصابة 6 من رجال الأمن ونقلهم إلى المستشفى”. وأشار المتحدث إلى أن “الجهات الأمنية باشرت التحقيق في الجريمة الإرهابية التي لا تزال محل المتابعة الأمنية”.