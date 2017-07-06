قداس في مار شربل سيدني على نية الاعلاميين

دعا رئيس دير مار شربل الاب لويس الفرخ الى قداس في كنيسة مار شربل على نية الاعلاميين اللبنانيين في سيدني وأصحاب المهن الحرة، في إطار الاحتفالات التي نظمها الدير هذا العام والتي تسبق الاحتفال بعيد القديس شربل في 16 من الجاري.

ترأس القداس الاب طوني موسى بمشاركة رهبان الدير، واستهل بكلمة للاب الفرخ رحب فيها بالإعلاميين واصحاب المهن الحرة، وقال: “ان رسالة واحدة تجمعنا هي رسالة خدمة الحقيقة والكلمة التي يجب ان تمارس بصدق وامانة وشفافية واخلاق رفيعة. ونطلب من القديس شربل سفيرنا الى العالم والسماء وجسرنا للتواصل مع الله، أن يرافقنا في مشوار العطاء وفي تأدية رسالتنا التي تقوم على خدمة المجتمع واهلنا الطيبين في الجالية”.

أضاف: “نطلب من القديس شربل أن يساعدنا لكي نخدم بشفافية ونقول الحقيقة مهما كانت جارحة، ونعمل بتجرد وضمير مهني واخلاق مسيحية خدمة للانسانية ولوطنيتنا. علينا ان نفكر في تقوية المناعة والحماية من موجة التواصل الاجتماعي في شقها السلبي”، معتبرا “أننا نواجه عالما جديدا، قليلون يعرفون الى ان أين يأخذنا”.

وسأل: “من يحمينا ويحفظ حقوقنا وخصوصيتنا؟ ومن يحمي شبيبتنا من الشر الذي لا بد منه”؟.

وختم: “علينا ان نعمل معا لبناء حماية تقوم على المناعة، فتساعدنا على مقاومة ومواجهة آلة التواصل السريعة والفاعلة. ونطلب من القديس شربل ان يلهمنا دائما لنعمل إرادة الله”.

وخلال القداس ألقى الاب موسى عظة بعنوان “شربل نذير الحقيقة” تحدث فيها عن حياة القديس شربل الناسك”.