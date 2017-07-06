تحت المجهرالخميس 06 تموز 2017 “سناب شات” يكسر القاعدة.. بـ3 ميزات جديدةتضمن تطبيق سناب شات 3 ميزات جديدة في آخر تحديث أطلقه، الأربعاء، استجابة على ما يبدو لطلبات مستخدميه، ليكسر بذلك قاعدة استمرت طويلا في التحفظ على هذه التعديلات.وبات بإمكان مستخدمي التطبيق الآن إضافة روابط مع الصور والفيديوهات التي ينشرونها من خلال رمز “مشبك الورق” الذي أضيف على يمين الشاشة في التحديث الحديد.أما الميزة الثانية، فتتعلق بتمكين المستخدمين من إضافة خلفيات للصور قبل بثها، ويكون ذلك عبر الضغط على رمز المقص، الذي يحتوي على عدد كبير من الخلفيات المعدة مسبقا. كما بات بإمكان مستخدمي تطبيق سناب شات التمتع بميزة تغيير الصوت، إذ أصبح بإمكان المستخدمين تغيير أصوتهم خلال تسجيل الفيديو، وذلك عبر الضغط على أيقونة الصوت الموجودة أسفل الشاشة.كلمات مفتاحية:سناب شاتالمصدر: سكاي نيوز عربية