وبات بإمكان مستخدمي التطبيق الآن إضافة روابط مع الصور والفيديوهات التي ينشرونها من خلال رمز “مشبك الورق” الذي أضيف على يمين الشاشة في التحديث الحديد.

أما الميزة الثانية، فتتعلق بتمكين المستخدمين من إضافة خلفيات للصور قبل بثها، ويكون ذلك عبر الضغط على رمز المقص، الذي يحتوي على عدد كبير من الخلفيات المعدة مسبقا.

كما بات بإمكان مستخدمي تطبيق سناب شات التمتع بميزة تغيير الصوت، إذ أصبح بإمكان المستخدمين تغيير أصوتهم خلال تسجيل الفيديو، وذلك عبر الضغط على أيقونة الصوت الموجودة أسفل الشاشة.