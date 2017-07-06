انتحاري يفجّر نفسه في محطة انطلاق للحافلات بحماه

ارتفعت حصيلة القتلى إلى 3 وجرح 9 آجرين في تفجير يعتقد أنه انتحاري استهدف محطة انطلاق للحافلات بالمدينة بحسب ما أعلن قائد شرطة حماه السورية.

وأوضح التلفزيون السوري أن التفجير استهدف “كراجات انطلاق باصات مصياف”، أي محطة لانطلاق الحافلات بالاتجاه الغربي في المدينة.

ونقلت وسائل إعلام عن محافظ حماة قوله إن انتحاريا فجر نفسه عند مدخل المحطة الغربي أثناء تفتيشه ما أسفر عن مقتل امرأتين.

لكن نشطاء على شبكات التواصل الاجتماعي تحدثوا عن مقتل 3 أشخاص جراء التفجير وإصابة 11 آخرين. كما نقل النشطاء أنباء عن تفكيك عبوة ناسفة زرعت عند مسجد مسلم قرب كراجات مصياف.