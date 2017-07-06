وقال مسؤولو القاعدة العسكرية في بيان، إنهم أخلوا أجزاء من القاعدة ولم يجر الإبلاغ عن مصابين.

وهرع فريق من فرق إبطال مفعول المفرقعات بشرطة الولاية إلى القاعدة التي تبعد 15 ميلا تقريبا إلى الشمال الغربي من بوسطن.