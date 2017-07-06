دولياتالخميس 06 تموز 2017 عمليات اخلاء… و متفجرات داخل شاحنة في قاعدة هانسكوم الجوية في ماساتشوستس أفادت شرطة ولاية ماساتشوستس الأميركية، الخميس، إنها تحقق في شاحنة مثيرة للريبة جرى إيقافها عند أبواب قاعدة “هانسكوم” التابعة لسلاح الجو، بعدما أظهر فحص أولي علامات على وجود مادة خطرة محتملة في داخلها.وقال مسؤولو القاعدة العسكرية في بيان، إنهم أخلوا أجزاء من القاعدة ولم يجر الإبلاغ عن مصابين. وهرع فريق من فرق إبطال مفعول المفرقعات بشرطة الولاية إلى القاعدة التي تبعد 15 ميلا تقريبا إلى الشمال الغربي من بوسطن.كلمات مفتاحية:ماساتشوستسالمصدر: Daily Mail